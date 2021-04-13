إيقاف إبراهيموفيتش مباراة وتغريمه 5 آلاف يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 09:26 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (تويتر)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم نادي ميلان، مباراة وتغريمه 5 آلاف يورو، بسبب تصريحاته المهينة لحكم مباراة فريقه أمام بارما.

وأوضحت الرابطة أن اللاعب السويدي انتقد الحكم في المباراة، التي أُقيمت على ملعب بارما يوم السبت الماضي، بشكل خالٍ من الاحترام، كما تصرف معه بأسلوب مستفز في الدقيقة 60 من المباراة.

وكان إبراهيموفيتش صاحب (39 عامًا) حصل على البطاقة الحمراء في تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، غير أن الرابطة لم تعلن ما قاله إبرا بالضبط.

ويحرم قرار الرابطة، المدير الفني لميلان، سيتفانو بيولي، من جهود نجم خط هجومه في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، حيث سيلتقي ميلان على أرضه فريق جنوى يوم الأحد المقبل.

ويسعى ميلان إلى الفوز بنقاط المباراة حتى يستمر في ملاحقة منافسه إنتر ميلان متصدر جدول الدوري والمنحدر أيضًا من مدينة ميلان.

ويحتل ميلان في الوقت الراهن المركز الثاني متقدمًا بفارق نقطة على يوفنتوس.

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