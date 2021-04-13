«كورونا» يضرب المصاب راموس وسط غموض حول مستقبله مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 04:26 مساء
سيرخيو راموس (فرانس برس)

أعلن ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة قائده سيرخيو راموس المبتعد حاليًّا عن الملاعب جراء إصابة في ربلة الساق اليسرى والغائب عن مباراة العودة أمام ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بفيروس كورونا.

وأفاد النادي المدريدي في بيان: «جاءت نتيجة مسحة لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية بكوفيد 19»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبات راموس ثاني حالة إيجابية في ريال مدريد خلال أسبوع، بعد المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء الماضي، علمًا بأن الأخير لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للالتحاق برفاقه.

ويتوجب على راموس الذي أُصيب مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية أن يبتعد عن زملائه بعدما شوهد مرات عدة في المدرجات يشجع الفريق، آخرها أمام برشلونة في «الكلاسيكو» الذي خرج منه الريال منتصرًا 2-1 في المرحلة 30 من «الليغا».

ويمر راموس (35 عامًا) بمرحلة صعبة في مسيرته، حيث خضع هذا المدافع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى في شهر فبراير 2021، ليعود إلى الملعب في منتصف مارس، قبل أن يغيب مجددًا عن مباراة الدوري أمام سيلتا فيغو في 25 منه بعدما تلقى ضربة على الساق اليسرى.

ويحوم الشك حول مستقبل راموس مع نادي العاصمة، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل من دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

ويحتل ريال المركز الثاني في «الليغا» برصيد 66 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو المتصدر، فيما يتأخر برشلونة الثالث بفارق نقطتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا»؟ سؤال الساعة حول قدرات كلوب أمام زيدان
رياضة عالمية
«بتكوين» تبلغ مستوى قياسيا يفوق 62 ألف دولار
اقتصاد
كوري يتخطى الأسطورة ويلت تشامبرلاين في السلة الأميركية
رياضة عالمية
شهر رمضان يطل في ظل جائحة «كورونا» للعام الثاني على التوالي
عربى
سوسة تتسلم رأس «فاوستينا»
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة «ليست ضالعة» في حادث المنشأة النووية الإيرانية
دولى
في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟
ليبيا
لافروف يرفض الإجابة عن سؤال بشأن موقف روسيا من مغادرة المرتزقة ليبيا
ليبيا
مائدة أول أيام رمضان
كوجينة
نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
خلاف حول انتخاب رئيس ليبيا.. اقتراع شعبي مباشر أو عن طريق البرلمان
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تنقية رائحة مكيف السيارة قبل الصيف