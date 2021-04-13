انتخاب بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025 في ربع ساعة قبل التعاقد مع مبابي أو هالاند

فلورنتينو بيريز (فرانس برس)

انتخب رجل الأعمال فلورنتينو بيريز (74 عامًا)، المرشح الأوحد، رئيسًا لنادي ريال مدريد الإسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة، مساء الإثنين، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى العام 2025.

وأفاد النادي «الملكي» في بيان، نشره مساء الإثنين صباح الثلاثاء، «تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الأساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رودريغيس رئيسًا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي، الثلاثاء، بعد انقضاء مهلة الإثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة ريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريز لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي، وهي الولاية الرابعة تواليًا لبيريس والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب سانتياغو برنابيو، وإدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هالاند.

وكان اُعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريز رئيسًا للنادي في العام 2009 بعد مرور أول خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم في ولايته الأولى بين 2000 و2006.

وأُعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في العام 2013، وثالثة في يونيو 2017، وفي الإجمالي، تجاوز بيريز رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آيه أس سي» للهندسة المدنية، حاجز 18 عامًا له في سدة رئاسة الريال.