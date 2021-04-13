«ريمونتادا»؟ سؤال الساعة حول قدرات كلوب أمام زيدان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 01:54 مساء
كلوب يدعم ماني (فرانس برس)

لا يمكن لنادي ليفربول الإنجليزي في حال أراد أن يحقق «ريمونتادا» جديدة في مسابقة دوري أوروبا، أن يعتمد على موجة من الشغف أو ألوان أو حتى ضجيج جماهيره في مدرجات ملعب «أنفيلد» لكي يستلهم منها قصة نجاح، عندما يستقبل الأربعاء ريال مدريد الإسباني في إياب ربع النهائي بعد الخسارة ذهابا 1-3.

يسعى «الريدز» لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية الأعرق، للمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، ولكن عليه بداية أن يطلب من مدربه الألماني يورغن كلوب أن يمنح جرعة ثقة للاعبيه واعتماد خطة ناجحة تقود إلى إقصاء أحد عمالقة الكرة الإسبانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

دخل كلوب تاريخ ليفربول من بابه الواسع، بعدما قاده إلى تتويجه السادس بالكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين في العام 2019، وإلى أوّل لقب في الدوري الممتاز في العام 2020 بعد 30 عاما من الانتظار.

غير أن هذا المدرب صاحب الشخصية الفذة، لم يكن قادرا على منع سقوط فريقه من أعالي القمم في هذا الموسم، فقبل سبع مباريات على نهاية الـ«بريميرليغ»، خسر ليفربول لقبه حيث يتأخر في المركز السادس بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويمكن أن يأتي الخلاص بالنسبة لأبطال أوروبا على الساحة الأوروبية، على الرغم من أن الفريق خاض شوطا أول كارثيا أمام ريال على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا»؟ سؤال الساعة حول قدرات كلوب أمام زيدان
رياضة عالمية
«بتكوين» تبلغ مستوى قياسيا يفوق 62 ألف دولار
اقتصاد
كوري يتخطى الأسطورة ويلت تشامبرلاين في السلة الأميركية
رياضة عالمية
شهر رمضان يطل في ظل جائحة «كورونا» للعام الثاني على التوالي
عربى
سوسة تتسلم رأس «فاوستينا»
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة «ليست ضالعة» في حادث المنشأة النووية الإيرانية
دولى
في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟
ليبيا
لافروف يرفض الإجابة عن سؤال بشأن موقف روسيا من مغادرة المرتزقة ليبيا
ليبيا
مائدة أول أيام رمضان
كوجينة
نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
خلاف حول انتخاب رئيس ليبيا.. اقتراع شعبي مباشر أو عن طريق البرلمان
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تنقية رائحة مكيف السيارة قبل الصيف