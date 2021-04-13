انسحاب ميدفيديف المصنف الثاني عالميا من دورة مونتي كارلو للتنس

الروسي دانييل ميدفيديف (فرانس برس)

انسحب الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، من دورة مونتي كارلو، ثاني دورات الماسترز ألف نقطة، بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، بحسب ما أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان مفصل من الرابطة أنه «وضع ميدفيديف بالحجر، على أن يحصل على متابعة طبية من قبل طبيب الدورة والفريق الطبي»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

من ناحيته علق الروسي على انسحابه بالقول: «إنها خيبة أمل كبيرة عدم اللعب في مونتي كارلو، ينصب تركيزي حاليا على الشفاء وأتطلع للعودة إلى الملاعب قريبا وآمنا بقدر الإمكان».

واكتشف ميدفيديف المعفي من خوض منافسات الدور الأول، إصابته بفيروس «كورونا» الإثنين، وقد تم استبداله في الدور الثاني حيث كان من المتوقع أن يلعب أمام الصربي فيليب كرايينوفيتش أو الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

ووصل ميدفيديف إلى نصف نهائي دورة الإمارة في نسختها الأخيرة العام 2019، علما أن اللجنة المنظمة للدورة كانت قد سمحت له بالبقاء في منزله في موناكو بخلاف باقي اللاعبين الذين توجب عليهم التقيد بشروط أكثر صرامة داخل فقاعة صحية.

وكان الروسي تقدم للمركز الثاني في ترتيب تصنيف اللاعبين المحترفين بعد فوزه بلقب دورة مرسيليا الفرنسية في مارس 2021، خلف الفائز عليه في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأمل ميدفيديف من مشاركته في مونتي كارلو تعويض خيبة خروجه من الدور ربع النهائي لدورة ميامي، أولى دورات الماسترز ألف نقطة، أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت في بداية الشهر الحالي.