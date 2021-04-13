كوري يتخطى الأسطورة ويلت تشامبرلاين في السلة الأميركية

بات ستيفن كوري أفضل مسجل في تاريخ غولدن ستايت ووريرز متخطيا الأسطورة ويلت تشامبرلاين، بتسجيله 53 نقطة في مباراة الفوز على دنفر ناغتس 116-107، فيما استعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارة المنطقة الشرقية منفردا، بفوزه على دالاس مافريكس 113-95 بفضل نجمه الكاميروني جويل إمبيد، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، احتاج كوري إلى 19 نقطة فقط من أجل تخطي رصيد أسطورة الستينات تشامبرلاين ونقاطه الـ17783 بقميص ووريرز محتفظا بالرقم القياسي لأكثر من 50 عاما، فنجح في الوصول إلى مبتغاه بعد عشر دقائق فقط من الربع الأول، منهيا المباراة مع 53، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويعتبر هذا الموزع العبقري رمزا في ووريرز منذ زمن طويل، بعدما قاده للفوز بلقب الدوري ثلاث مرات وإلى نهائيين في غضون خمسة أعوام (2015-2019)، وهو ما زال في سن الـ33 عاما شعلة على أرض الملعب.

وهي المرة السابعة ينجح فيها كوري في تسجيل على الأقل 50 نقطة، منها عشر رميات ثلاثية، غير أن هذه الأمسية الساحرة لكوري انتهت بإصابة جمال موراي في الركبة اليسرى، ما يشكل ضربة موجعة لفريقه ناغتس رابع المنطقة الغربية الذي سيفتقد لجهوده في حال غاب لفترة طويلة عن الملاعب.

منافسات في دوري السلة الأميركي (فرانس برس)