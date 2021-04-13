بروميتش يتصدر مشهد النتائج المثيرة للنجاة من الهبوط في الدوري الإنجليزي

مباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون (إنترنت)

أنعش وست بروميتش ألبيون آماله الضئيلة بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه ساوثهامبتون 3-صفر، الإثنين، في المرحلة الحادية والثلاثين.

وضرب وست بروميتش ألبيون بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية للبرازيلي ماتيوس بيريرا (32 من ركلة جزاء) والأسكتلندي ماثيو فيليبس (35)، قبل أن يضيف الأيرلندي كالوم روبنسون الهدف الثالث في الشوط الثاني (69)، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأهدر جيمس وارد براوس ركلة جزاء لساوثهامبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس سام جونستون.

ويعد الفوز هو الثاني على التوالي لوست بروميتش بعد الأول على تشيلسي 5-2، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، مني ساوثهامبتون بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت خسارة ساوثهامبتون قبل مواجهته ليستر سيتي في نهاية الأسبوع في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مباراة ثانية، واصل إيفرتون نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه برايتون، وهي المباراة الرابعة تواليا التي يفشل فيها إيفرتون في تحقيق الفوز في الدوري بخسارتين متتاليتين وتعادلين متتاليين والخامسة في مختلف المسابقات بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا على يد مانشستر سيتي صفر-2.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن مقابل 33 نقطة لبرايتون.