مبابي يصدم ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 10:05 مساء
نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي (أرشيفية : الإنترنت)

وجه اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد اهتمام الريال بالتعاقد معه في صيف 2021.

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ(23 عامًا)، رفض مؤخرًا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وسط وجود تكهنات تُشير بأنه حسم أمره بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكشف راديو "Monte Carlo" الفرنسي، وفقًا لـ"جول" عن أن النجم الفرنسي لن يذهب إلى ريال مدريد، وسوف يجدد عقده مع الفريق الباريسي خاصة في ظل تمسك المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو به.

وأضاف الراديو أن مبابي رحب أخيرًا بتجديد العقد مع باريس سان جيرمان بعدما أخبر ريال مدريد بأنه لن ينضم إليهم، بسبب ما أسماه بعدم وجود جدية من ريال مدريد للتفاوض والتعاقد معه.

يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد غدًا الثلاثاء لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني في فرنسا، وذلك ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”حديقة الأمراء”.

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