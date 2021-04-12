«برشلونة» يتصدر قائمة أغلى نادٍ في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 08:43 مساء
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : إنترنت)

تصدر نادي «برشلونة» قائمة الأغلى في العالم، متفوقًا على غريمه «ريال مدريد»، حيث تقدر قيمته حاليًا بنحو 4.76 مليار دولار.

ونشرت مجلة «فوربس»، اليوم الإثنين، قائمة يتصدرها «برشلونة» وخلفه نادي «ريال مدريد» في المركز الثاني، حيث تقدر قيمته بنحو 4.75 مليار دولار.

وجاء «بايرن ميونيخ» بطل أوروبا بالمركز الثالث في القائمة بقيمة 4.215 مليار دولار، واحتل «باريس سان جيرمان» بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي المركز التاسع بقيمة 2.5 مليار دولار بزيادة 129 في المئة في عامين، وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.

وتأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي «مانشستر يونايتد» و«ليفربول» و«مانشستر سيتي» و«تشيلسي» و«آرسنال» و«توتنهام» ضمن أول عشرة أندية في القائمة.

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