وكيل نيمار السابق يكشف: «ريال مدريد» خطط لضم نجم «سان جيرمان» مقابل 300 مليون يورو

البرازيلي نيمار. (إنترنت)

كشف فاجنر ريبيرو، وكيل أعمال البرازيلي نيمار السابق، عن رغبة «ريال مدريد» في التعاقد مع نجم «باريس سان جيرمان» الفرنسي، في العام 2019، مقابل مبلغ خيالي.

ورحل نيمار صاحب (28 عامًا) عن «برشلونة» في صيف 2017، وانتقل إلى «باريس سان جيرمان»، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده التي بلغت 222 مليون يورو.

وقال فاجنر في مقابلة مع جريدة «ليكيب» الفرنسية، وفقًا لـ«كورة»: «ريال مدريد كان مستعدًّا لدفع 300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار العام 2019، حيث أخبرني فلورنتينو بيريز بذلك».

وأضاف: «عندما عرضت الأمر على ناصر الخليفي، رفض، وقال لي حتى لو دفعوا مليار يورو، لن يرحل»، متابعًا: «لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يحاول فيها ريال مدريد ضم نيمار، فقد سبق لهم محاولة ضمه من سانتوس، لكنه رفض، حيث أراد اللعب إلى جانب ميسي في برشلونة».