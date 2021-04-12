ليفاندوفسكي يغيب رسميا ضد «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 05:45 مساء
ليفاندوفسكي. (إنترنت)

أعلن نادي «بايرن ميونخ» الألماني، اليوم الإثنين، غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، عن المباراة المقبلة أمام نظيره «باريس سان جيرمان»، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الفريق البافاري، في بيان له، إن ليفاندوفسكي يعمل بقوة على العودة من إصابة الركبة التي عانى منها في الأيام الماضية، حيث ظهر البولندي في مركز تدريبات النادي، وأكمل أول جلسة ركض صباح اليوم.

وأضاف البيان أن ليفاندوفسكي لن يكون متاحًا لمباراة إياب ربع النهائي أمام باريس، غدًا الثلاثاء، على ملعب «حديقة الأمراء».

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في الركبة اليمنى قبل 15 يومًا، خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

يذكر أن «بايرن ميونخ»، خسر على أرضه أمام «باريس سان جيرمان»، بنتيجة (2-3)، ويواجه خطر الخروج من دوري الأبطال هذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
الصين: أسهم مجموعة «علي بابا» ترتفع رغم الغرامة الباهظة المفروضة عليها
اقتصاد
خمس إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط
رياضة محلية
آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»