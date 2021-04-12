كولن يقيل مدربه في محاولة لإنقاذ الموسم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 12:47 مساء
ماركوس غيسدول (فرانس برس)

أقال نادي كولن، وصيف القاع في الدوري الألماني لكرة القدم، مدربه ماركوس غيسدول، بعد ساعات من الخسارة أمام ماينتس، وذلك في محاولة لإنقاذ الموسم قبل ست مراحل من النهاية.

ونقل بيان النادي عن المدير العام هورست هيلد قوله إنه «مع تغيير المدرب، نريد أن نمنح الفريق انطلاقة جديدة»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسقط الفريق على أرضه 2-3 أمام ماينتس، الأحد، في المرحلة 28؛ ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر الذي يعيده مباشرة إلى الدرجة الثانية، على بعد ثلاث نقاط من أرمينيا بيليفيلد السادس عشر الذي يخوض ملحق الهبوط.

ووصل غيسدول إلى رأس الجهاز الفني للفريق القريب من الحدود البلجيكية الهولندية في نوفمبر 2019، ونجح في إبقائه في دوري الأضواء، وكان عقده الحالي يستمر حتى نهاية يونيو.

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