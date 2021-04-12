ضربة جديدة لريال مدريد بعد الفوز على برشلونة

صدام في القمة الإسبانية (فرانس برس)

يعاني جناح «ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيس، التواءً في رباط ركبته اليسرى، تعرض له خلال فوز فريقه في الكلاسيكو على غريمه «برشلونة» 2-1 السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الملكي الأحد.

وقال «ريال»، في بيان نشره على موقعه الرسمي: «بعد الفحوص التي أُجريت الأحد للاعبنا لوكاس فاسكيس، شخّص الفريق الطبي لريال مدريد التواء في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومرر فاسكيس (29 عامًا) قبل إصابته تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم استُبدل في الدقيقة 42 بعد اصطدام قوي مع لاعب وسط «برشلونة» سيرجيو بوسكيتس.

ولم يوضح النادي مدة غياب فاسكيس، لكن بحسب الصحف الرياضية سيبتعد حتى نهاية الموسم الجاري وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد «ليفربول» الإنجليزي، الأربعاء المقبل، بعد فوز فريقه ذهابًا 3-1 الثلاثاء الماضي.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عانى دفاعيًّا في ظل إصابات القائد سيرخيو راموس، والفرنسي رافايل فاران وداني كارفاخال، لكن فريقه نجح في تحقيق نتائج جيدة وأصبح منافسًا قويًّا على لقبي دوري الأبطال والدوري المحلي.

ولم يعلن فاسكيس الذي ينتهي عقده مع «ريال» في 30 يونيو، أي تمديد مع فريقه الأبيض؛ ما يعني أنه قد يودّع «ريال» بفوز لافت في الكلاسيكو وإصابة في ركبته.