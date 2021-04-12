ضربة جديدة لريال مدريد بعد الفوز على برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 10:28 صباحا
صدام في القمة الإسبانية (فرانس برس)

يعاني جناح «ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيس، التواءً في رباط ركبته اليسرى، تعرض له خلال فوز فريقه في الكلاسيكو على غريمه «برشلونة» 2-1 السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الملكي الأحد.

وقال «ريال»، في بيان نشره على موقعه الرسمي: «بعد الفحوص التي أُجريت الأحد للاعبنا لوكاس فاسكيس، شخّص الفريق الطبي لريال مدريد التواء في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومرر فاسكيس (29 عامًا) قبل إصابته تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم استُبدل في الدقيقة 42 بعد اصطدام قوي مع لاعب وسط «برشلونة» سيرجيو بوسكيتس.

ولم يوضح النادي مدة غياب فاسكيس، لكن بحسب الصحف الرياضية سيبتعد حتى نهاية الموسم الجاري وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد «ليفربول» الإنجليزي، الأربعاء المقبل، بعد فوز فريقه ذهابًا 3-1 الثلاثاء الماضي.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عانى دفاعيًّا في ظل إصابات القائد سيرخيو راموس، والفرنسي رافايل فاران وداني كارفاخال، لكن فريقه نجح في تحقيق نتائج جيدة وأصبح منافسًا قويًّا على لقبي دوري الأبطال والدوري المحلي.

ولم يعلن فاسكيس الذي ينتهي عقده مع «ريال» في 30 يونيو، أي تمديد مع فريقه الأبيض؛ ما يعني أنه قد يودّع «ريال» بفوز لافت في الكلاسيكو وإصابة في ركبته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خمس إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط
رياضة محلية
آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار تاريخي لـ«إنجينيويتي» في المريخ