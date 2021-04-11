نيوكاسل يتنفس الصعداء بفوز على بيرنلي قبل ثأر مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 05:25 مساء
سجّل الفرنسي سان ماكسيمان هدف الفوز لنيوكاسل على بيرنلي (فرانس برس)

تنفّس «نيوكاسل يونايتد» الصعداء في محاولة البقاء ضمن أندية النخبة، بفوزه الصعب على مضيفه «بيرنلي» 2-1 الأحد، في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تشهد مواجهة قوية بين «مانشستر يونايتد ومضيفه «توتنهام» في وقت لاحق.

وقلب لاعبو المدرب ستيف بروس النتيجة على ملعب «تورف مور»، ليضعوا حدًّا لسلسلة من سبع مباريات دون أي انتصار، ووضع التشيكي ماتي فيدرا «بيرنلي» في المقدمة من مسافة قريبة في الشوط الأول (18)، لكن جايكوب مورفي عادل الأرقام في الشوط الثاني (59)، قبل أن يمنح الفرنسي البديل آلان سان ماكسيمان «نيوكاسل» نقاط الفوز بمجهود فردي مميز من مسافة بعيدة (64)، وذلك بعد لعبه دور التمرير في هدف التعادل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأصبح «نيوكاسل»، صاحب المركز السابع عشر في الترتيب، على بعد 6 نقاط من «فولهام» الثامن عشر، كما أنه لعب مباراة أقل من الفريق اللندني.

كما أصبح الفارق بين «نيوكاسل» و«بيرنلي» الخامس عشر نقطة يتيمة، ودخل الأخير في حسابات النزول أيضًا، بعد فوزه مرة يتيمة في آخر ثماني مباريات في البريميرليغ.

وفي وقت لاحق، يحاول «مانشستر يونايتد»،  اليوم الأحد، الثأر لخسارته المذلة أمام «توتنهام» 1-6 في دور الذهاب، ويبحث وصيف الترتيب بفارق 14 نقطة عن «مانشستر سيتي» المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر، تحقيق فوزه الرابع تواليًا.

ولم يحقق «توتنهام» فوزين ذهابًا وإيابًا في موسم واحد على «مانشستر يونايتد» منذ موسم 1989-1990.

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