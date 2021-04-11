إنتر يهدد عرش يوفنتوس بالفوز الحادي عشر تواليا

حكيمي يمرر الكرة لماتيو دارميان (فرانس برس)

اقترب «إنتر» مسافة إضافية من لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ العام 2010، بفوزه الحادي عشر تواليًا على حساب ضيفه «كالياري» 1-صفر بصعوبة، الأحد في المرحلة الثلاثين.

وبتمريرة حاسمة من البديل المغربي أشرف حكيمي لمسجِّل الهدف الوحيد ماتيو دارميان (77)، رفع «إنتر» رصيده إلى 74 نقطة، مقابل 63 لـ«ميلان» جاره وأقرب مطارديه الفائز السبت على مضيفه «بارما» 3-1، ليقترب من انهاء احتكار «يوفنتوس» للقب السكوديتو في المواسم التسعة الماضية، قبل ثماني مباريات من ختام الموسم الجاري، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأصبح «إنتر» أول فريق يفوز في أول 11 مباراة من دور الإياب، متخطيًا رقم «ميلان» في موسم 1989-1990، واستهل «كالياري» المباراة باحثًا عن نقطة على الأقل، في ظل تخبطه في أسفل الترتيب ومحاولته الهروب من منطقة الهبوط.

وبخسارته الرابعة تواليًا، تجمد رصيده عند 22 نقطة، بفارق نقطتين عن «بارما» وصيف القاع، وعلى بعد خمس نقاط من «تورينو» السابع عشر.

وبعد غيابهم عن التشكيلة الأساسية الفائزة على «ساسوولو» 2-1 منتصف الأسبوع، عاد إلى تشكيلة المدرب أنتوني كونتي اللاعبون أليساندرو باستوني، ستيفانو سنسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والتشيلي أليكسيس سانشيس.