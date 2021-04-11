ريال مدريد يسقط برشلونة ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 12:06 صباحا
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : إنترنت)

أشعل ريال مدريد سباقًا غير مسبوق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بحسمه، السبت، «الكلاسيكو» المنتظر أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، ليرتقي موقتًا الى الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكاتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60).

وبهذا الفوز، رفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

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