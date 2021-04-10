مورينيو يهدد بمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 05:26 مساء

قال مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جوزيه مورينيو، إن فريقه يسعى للعب دور فاعل في مكافحة الإساءات العنصرية التي يتعرض لها بعض اللاعبين، وإنه ربما ينضم لبعض الفرق الأخرى في مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على هذه الإساءات.

وجاءت تصريحات مورينيو بعد تعرض مدافع فريقه دافينسون سانشيز لإساءة من هذا النوع في الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقال ناديا رينجرز بطل دوري إسكتلندا الممتاز وسوانزي سيتي المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي الثلاثاء الماضي، إنهما سيقاطعان وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع بعد تعرض عدة لاعبين منهما لإساءات عنصرية.

وتعرض سانشيز للإساءة على «إنستغرام» عقب تعادل فريقه 2-2 مع نيوكاسل يونايتد الأحد الماضي.

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