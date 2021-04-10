ليفربول يستضيف أستون فيلا في مباراة الرد على الإذلال

ماني يسجل في مرمى أستون فيلا (فرانس برس)

يعود ليفربول إلى مبارياته المحلية، اليوم السبت، حين يستضيف أستون فيلا في مباراة صعبة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو يعرف أن عليه تدارك الموقف، واستعادة سحره في ملعبه، وإلا سيغيب عن مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ العام 2016.

ويدخل «الريدز» اللقاء ضد الفريق الذي أذلهم ذهاباً باكتساحهم 7-2، في إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ الدوري، ومعنوياتهم في الحضيض، بعدما باتوا على شفير توديع دوري الأبطال، بخسارتهم في منتصف الأسبوع أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، على أرض الأخير في ذهاب دور الثمانية.



وعانى ليفربول الأمرين على ملعبه هذا الموسم، ما تسبب بفقدانه أي أمل في الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، ولم يذق ليفربول طعم الفوز على أنفيلد في الدوري المحلي منذ منتصف ديسمبر الماضي، وخسر ستا من مبارياته الثماني التي خاضها خلال هذه الفترة في معقله، مع سجل هجومي متواضع جداً، حيث اكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال هذه السلسلة.