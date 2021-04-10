لامبارد: تلقيت عروضا مغرية بعد الرحيل عن تشيلسي لكن ليس وقتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 02:09 مساء
فرانك لامبارد (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد بعض العروض المغرية للعودة للتدريب منذ إقالته من النادي اللندني في يناير الماضي، لكن المدرب البالغ عمره 42 عاماً قال إنه ينتظر الفرصة المناسبة.

وأقال تشيلسي أسطورة النادي لامبارد بعد 18 شهراً قاد خلالها المسؤولية، بعد خسارة خمس بين ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتراجع الفريق للمركز التاسع، بينما قاده خليفته توماس توخيل للمركز الخامس، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ومنذ ذلك الحين، ربطت وسائل إعلام بريطانية لامبارد بتولي تدريب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، وكريستال بالاس بالدوري الممتاز وسيلتيك الإسكتلندي.

وقال لامبارد: «أتيحت لي بعض الفرص في الأسابيع الستة الماضية أو الشهرين الماضيين، وكانت مغرية لكنها ليست العروض الملائمة والمناسبة لي، لا يوجد أي شخص يريد أن يفقد وظيفته ويبتعد عن اللعبة التي يعشقها، لكن في الوقت ذاته عندما تعمل في هذه المهنة سيحدث ذلك، ليس من المهم اعتقادك بمدى جودتك أو الظروف التي تمر بها».

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