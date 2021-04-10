كلوب يدعم ماني: أنتظر منك الكثير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 02:07 مساء
ساديو ماني (تويتر)

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم السبت، إنه لا يشعر بالقلق تجاه مستوى ساديو ماني رغم عدم تسجيله الكثير من الأهداف هذا الموسم، ولا يعتقد أن مشكلة المهاجم السنغالي تتعلق بضغط المباريات خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان ماني أحد عناصر ليفربول البارزة الموسم الماضي، عندما أسهم في فوز الفريق بلقب الدوري الممتاز، لكنه يعاني لاستعادة هذا الأداء في الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفاً وصنع سبعا في 39 مباراة في كل المسابقات، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقال كلوب قبل استضافة أستون فيلا: «كلنا يدرك مدى كفاءة ساديو، إنه لاعب رائع، لكن بالطبع عدد الأهداف التي سجلها ليس جيداً حتى الآن، إنه يدرك ذلك، ولاعب بعقلية ساديو يريد الأداء بشكل جيد للغاية، هذا هو الموقف الذي يمر به حالياً وكل مهاجم في العالم يعرف طبيعة هذه المواقف، لست قلقاً، لكني أرى ذلك ونعمل على حل هذا الموقف».

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