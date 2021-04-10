أرتيتا يتحدث عن مهمة أرسنال الثقيلة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 02:04 مساء
أرتيتا و تيرني (أرشيفية : الإنترنت)

قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إن التأهل للمنافسة على المستوى الأوروبي الموسم المقبل هو الحد الأدنى لتوقعات النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أكد أنه لا يتعرض لأي ضغط بالنظر لترتيب الفريق حالياً.

ويحتل أرسنال المركز العاشر بين فرق الدوري الممتاز العشرين قبل آخر ثماني جولات من نهاية الموسم وأمامه مهمة صعبة إذا أراد التأهل أوروبياً من هذا الباب، فهو يتخلف بفارق سبع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السادس، الذي يمنح صاحبه فرصة التأهل للدوري الأوروبي، بحسب ما نقلته «رويترز».

والفوز بالدوري الأوروبي سيمنح فريق أرتيتا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن الفريق اللندني أمامه مهمة غير سهلة أيضاً بعد تعادله 1-1 ذهاباً في دور الثمانية مع سلافيا براغ التشيكي.

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