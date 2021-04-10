ماونت أصغر لاعب سناً في تشيلسي يهز الشباك

ميسون ماونت (أرشيفية : الإنترنت)

أشاد مدرب تشيلسي توماس توخيل بأداء لاعب الوسط ميسون ماونت ولمسته التهديفية، قائلاً إن لاعب منتخب إنجلترا يقدم أداء متميزاً ويحسن التركيز تماماً على مهمته، وأحرز ماونت هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، في فوز فريقه 2-0 على بورتو البرتغالي في ذهاب دور الثمانية.

يصبح ماونت أصغر لاعب سناً في تشيلسي يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب بالبطولة وعمره 22 عاماً و87 يوماً، ومنذ أن تولى توخيل تدريب تشيلسي خلفاً لفرانك لامبارد، في يناير الماضي، أحرز ماونت خمسة أهداف في جميع المنافسات، ليكون أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعن إمكانية تأثير الإشادة على سلوك وأداء اللاعب قال توخيل: «أعتقد أنه يتحلى بواقعية كبيرة ويمكنه التعاطي مع ذلك، الإشادة لن تغيره مطلقاً، تركيزه جيد وهو مستقر نفسياً وناضج جداً، لكنه في الوقت نفسه يملك بريقاً في عينيه ما يشكل مزيجاً جيداً للغاية».