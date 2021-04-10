ريال مدريد يستقبل برشلونة في قمة جديدة لـ«كلاسيكو الأرض»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 01:20 مساء
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : إنترنت)

يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في كلاسيكو الأرض، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأتي مواجهة الفريقين في ظل اشتعال منافسة الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل برشلونة مركز الوصافة في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يوجد الريال في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويوجد فريق أتلتيكو مدريد في صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، قبل أن يحل ضيفاً على ريال بيتيس غداً الأحد، في ملعب بينتو فيامارين، ولا شك أن فوز أحد الفريقين في مواجهة اليوم، سيعزز موقفه بشدة في حصد لقب «الليغا» في الموسم الحالي، حيث سيحصل الفرق الفائز على دفعة معنوية كبيرة للمضي قدماً في الـثماني جولات المتبقية من المسابقة.

وسيحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني موقتاً انتظاراً لنتيجة أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، في حال تحقيق الفوز اليوم، وهو ما يسعى إليه أيضاً الريال، فالفوز في مواجهة الليلة، سيجعله في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن «الروخيبلانكوس».

ويفتقد برشلونة في مواجهة اليوم، للمهاجم الشاب أنسو فاتي، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك بداعي الإصابة، فيما عاد المدافع جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما سيغيب عن الفريق الملكي، كل من القائد سيرجيو راموس، والبلجيكي إيدين هازارد، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران، وذلك بعد إصابته الأسبوع الماضي بفيروس «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى الظهير الأيمن داني كارفاخال، الذي تعرض لانتكاسة جديدة في تدريب الريال، بعد تعافيه من الإصابة أخيراً.

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