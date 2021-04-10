دنفر ناغتس يحقق الفوز الثامن تواليا في الدوري الأميركي للسلة

دنفر ناغتس يحقق الفوز الثامن (فرانس برس)

تابع دنفر ناغتس سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الثامن تواليا على سان أنتونيو سبيرز 121-119 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفرض نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش نفسه رجل المباراة من دون منازع بتسجيله التريبل دابل الـ54 في مسيرته مع 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة، في حين كان ديمار ديروزان أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وفي غياب بول جورج وراجون راندون، اعتمد لوس أنجليس كليبرز على كواهي لينارد فلم يخيب الآمال بتسجيله 31 نقطة ونجاحه في ثماني تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى الفوز على هيوستن روكتس 126-109، في حين أضاف ريجي جاكسون 26 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في المقابل، بات جايسون تايتوم أصغر لاعب في تاريخ نادي بوسطن سلتيكس يسجل 50 نقطة على الأقل في مباراة احتاج فيها فريقه إلى وقت إضافي ليتخطى منافسه مينيسوتا تمبروولفز 145-136.

وسجل تايتوم (23 عاما و37 يوما) 35 نقطة من أصل 53 في المباراة في الشوط الثاني، وأضاف زميلاه جايلين براون وماركوس سمارت 26 و24 نقطة تواليا، أما أفضل مسجل في صفوف تمبروولفز فكان كارل أنطوني تاونز مع 30 نقطة و12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

وتألق زيون وليامسون في صفوف نيو أورليانز بيليكانز بتسجيله 37 نقطة مع 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-94.

وأسهم توبياس هاريس العائد إلى صفوف فيلادلفيا بعد غياب عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه، بـ23 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق الآخر الكاميروني جويل امبيد بـ14 نقطة.