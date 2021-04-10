خروج بارتي على يد المغمورة الإسبانية باولا في ربع نهائي تشارلستون الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 11:37 صباحا
خروج بارتي على يد باولا (فرانس برس)

حققت الإسبانية المغمورة باولا بادوسا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا 6-4 و6-3 في الدور ربع النهائي من دورة تشارلستون الأميركية للتنس على ملاعب ترابية.

وكانت الأسترالية تمني النفس بتحقيق فوزها التاسع تواليا على الأراضي الأميركية، بعد أن احتفظت بلقبها بطلة في دورة ميامي الأسبوع الماضي، لكن منافستها قدمت مباراة مثالية لتخرج فائزة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وباتت بادوسا المصنفة 71 عالميا اللاعبة الأدنى تصنيفا تتغلب على بارتي منذ سبتمبر العام 2019، ولم تصدق بادوسا حجم الإنجاز التي حققته بالفوز على المصنفة الأولى عالميا بقولها: «ما زلت تحت الصدمة، لا أصدق ما يحصل بصراحة».

وأضافت: «أنا سعيدة جدا من المباراة التي قدمتها، لا سيما أنني سيطرت فيها على أعصابي لأنه في بعض الأحيان من الصعب حسم هذا النوع من المباريات».

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