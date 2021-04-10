ليل يبتعد عن باريس سان جيرمان بـ6 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي

مباراة ليل وميتز في الدوري الفرنسي (إنترنت)

ابتعد ليل ست نقاط في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه ميتز 2-صفر الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين، ورفع ليل رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن باريس سان جيرمان الذي يلتقي ستراسبورغ السبت.

والفوز هو العشرون لليل هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات وثلاث هزائم فقط، وحمل الفوز نكهة تركية لأن المسجلين كانا براق يلماز (60) ومواطنه زكي تشيليك (89)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

خاض ليل المباراة في غياب مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد إثر إصابة في كاحله تعرض لها خلال فوز فريقه اللافت على باريس سان جيرمان 1-صفر في لقاء قمة في الجولة الماضية.

وكان ليل حقق فوزا صعبا على متز 1-صفر في دور الذهاب بهدف سجله البرازيلي لويس اراوجو قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

كان متز الطرف الأفضل في المباراة وسنحت له فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء إثر لمسة يد من المدافع البرتغالي جوزيه فونتي داخل المنطقة لم يتنبه لها الحكم الرئيسي، لكنه منحها بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد، فانبرى لها البلجيكي ارون ليا ايسيكا فتصدى لها حارس ليل مايك مانيان ببراعة (16).

وواصل متز أفضليته في مطلع الشوط الثاني وتدخل مانيان لإنقاذ مرماه من تسديدة ايسيكا (50)، وخلافا لمجريات اللعب نجح ليل في افتتاح التسجيل عبر هدافه يلماز الذي تلقى كرة متقنة من البرتغالي ريناتو سانشيس فكسر مصيدة التسلل وسدد كرة داخل الشباك (60).

وحسم تشيليك نتيجة المباراة نهائيا في صالح ليل بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ولم يفز متز في آخر خمس مباريات حيث خسر في أربع منها وتعادل في واحدة.