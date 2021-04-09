زيدان يحسم أسلحته الهجومية في موقعة الكلاسيكو

زين الدين زيدان. (إنترنت)

استقر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على هجوم الميرنجي في مباراة برشلونة، غدًا السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن زيدان استقر على تشكيلة هجوم ريال مدريد في الكلاسيكو، والتي ستضم ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وزعمت العديد من التقارير أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد، جاهز للمشاركة في الكلاسيكو، إلا أنه سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

ويكتسب كلاسيكو الأرض أهمية مضاعفة، بعد اشتعال الصراع على لقب الليجا، بتعثر أتلتيكو مدريد، صاحب الصدارة أمام إشبيلية، وتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.

ويحتل برشلونة، وصافة الليجا برصيد 65 نقطة، متفوقًا بنقطتين عن ريال مدريد ثالث الترتيب، ومتأخرًا بنقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد بعد 29 جولة.