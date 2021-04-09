تعديل مسار الشعلة الأولمبية وتشديد إجراءات كورونا في اليابان

شعلة أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

أبدت اليابان رغبة في تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد في العاصمة طوكيو في ظل تزايد أعداد المصابين بالعدوى، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأعلن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، أن قيودًا أكثر صرامة ستفرض في إقليمي كيوتو وأوكيناوا، لمدة شهر واحد بشكل مبدئي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

وتتضمن القيود إغلاق الحانات والمطاعم قبل الساعة الثامنة مساء، مع تحديد الحد الأقصى للحضور في الفعاليات الكبرى بخمسة آلاف متفرج.

وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت، قبل ثلاثة أسابيع فقط، حالة الطوارئ التي فرضت في العاصمة طوكيو وثلاثة إقاليم مجاروة منذ بداية يناير.

لكن أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفعت مجددًا، وقد شهدت العاصمة، أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، أعلى معدلات للإصابة منذ فبراير؛ حيث سجلت أكثر من 500 حالة جديدة في كل من اليومين.

وكانت الحكومة قد فرضت بالفعل شبه حالة طوارئ في أوساكا وإقليمين أخريين يوم الإثنين الماضي، وذلك في ظل مخاوف من موجة جديدة لانتشار العدوى.

وأعلنت أوساكا، أمس الأول الأربعاء، حالة الطوارئ الطبية، وذلك مع استقبال المستشفيات أعداد كبيرة من المصابين بالعدوى، كما قرر الإقليم إلغاء مرور مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو، في الاقليم بأكمله.

وقال هيروفومي يوشيمورا حاكم أوساكا إن هذه الزيادة في أعداد المصابين قد تأتي بسبب سلالات لفيروس كورونا أكثر نشرًا للعدوى.

وأعلن أن مسيرة الشعلة الأولمبية لن تمر في طرق الإقليم بأكمله، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ الاقليم للجنة المنظمة للأولمبياد، بأن مسيرة الشعلة لن تمر في مدينة أوساكا.

وانطلقت مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو 2020، الذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري؛ بسبب جائحة كورونا، في 25 مارس الماضي من إقليم فوكوشيما.

وكان قد تقرر أن تمر مسيرة الشعلة بالأقاليم الـ47 في اليابان على أن يشارك في حملها نحو عشرة آلاف شخص.

وتختتم مسيرة الشعلة بإيقاد المرجل الأولمبي في حفل افتتاح الأولمبياد المقرر في 23 يوليو المقبل.