تغيير حكم موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 12:11 مساء
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إسناد مباراة الكلاسيكو للحكم ماتيو لاهوز، أمس الخميس. لكن وفقًا لبيان الاتحاد فإن لاهوز تعرض لإصابة عضلية، وتم إسناد المهمة إلى الحكم جيل مانزانو بدلًا منه.

ويحتل برشلونة، وصافة الليجا برصيد 65 نقطة، متفوقًا بنقطتين عن ريال مدريد ثالث الترتيب، ومتأخرًا بنقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد بعد 29 جولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
رئيس الوزراء الإيطالي يصف إردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة