تغيير حكم موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إسناد مباراة الكلاسيكو للحكم ماتيو لاهوز، أمس الخميس. لكن وفقًا لبيان الاتحاد فإن لاهوز تعرض لإصابة عضلية، وتم إسناد المهمة إلى الحكم جيل مانزانو بدلًا منه.

ويحتل برشلونة، وصافة الليجا برصيد 65 نقطة، متفوقًا بنقطتين عن ريال مدريد ثالث الترتيب، ومتأخرًا بنقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد بعد 29 جولة.