كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة

مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورغن كلوب. (أرشيفية : إنترنت)

سيتلقى مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، الذي وصف ملعب ألفريدو دي ستيفانو، المعقل الحالي لريال مدريد، بأنه ملعب تدريب، نموذجًا مصغرًا "ماكيت" من الاستاد، الذي تجرع على أرضه طعم الخسارة أمام "الميرينجي" (3-1)، بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان كلوب قد وصف دي ستيفانو قبل اللقاء، بأنه "ملعب تدريب"، وبعد ذلك، أكد أنه كان من "الغريب" بالنسبة لفريقه اللعب على أرضه، موضحًا أن مباراة العودة ستقام في "ملعب حقيقي"، في إشارة إلى أنفيلد رود.

وردًا على ذلك، قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد: "نحن فخورون باللعب على ألفريدو دي ستيفانو".

وبعد هذا الجدل، قرر مديرو شركة "إليفين فورس"، التي تصنع نماذج مصغرة رسمية للملعب، إرسال نسخة ثلاثية الأبعاد من دي ستيفانو لمدرب ليفربول.

وفي هذا الصدد، قالوا: "نحن نعلم أن يورجن رجل يتمتع بروح الدعابة، ومن المؤكد أنه سيرحب به من باب الدعابة".

بالإضافة إلى ذلك، قال خوسيه جيريرو، رئيس الشركة التي تبيع نماذج مصغرة رسمية لـ50 ملعبًا عالميًّا، والتي باعت 100 ألف وحدة في العام الماضي: "سنرسل إليه أيضًا ماكيت لملعب واندا (متروبوليتانو)؛ ليكون بمثابة تذكار لآخر مرة فاز فيها بلقب التشامبيونز ليج على أرضه مع فريقه، في عام 2019".