طوني نادال يعود إلى الملاعب للإشراف على الكندي أوجيه ألياسيم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 09:33 مساء
صورة للمدرب الإسباني طوني نادال خلال بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة 2017. (فرانس برس)

سيشرف طوني نادال عم رافايل المصنف ثالثًا عالميًّا ومدربه السابق على الموهبة الصاعدة في عالم كرة المضرب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم (20 عامًا)، بحسب ما أعلن المدرب الأسطوري لصحيفة "ماركا" الإسبانية الخميس.

وشرح طوني ما حدث قائلًا: "عندما تقدم بالعرض، طلبت منه أن يأتي إلى الأكاديمية (أكاديمية رافايل نادال التي أسسها في مايوركا) لفترة 10 أيام لكي يرى ما إذا كان ما سأقدمه له سيناسبه أم لا.. لم أكن أضع في حساباتي تدريب أي لاعب آخر".

وتابع المدرب، البالغ 60 عامًا: "مع العلم، بصفتي مديرًا للأكاديمية، بقدرتي على التعاون مع لاعب يملك تطلعات كبيرة، فهو بالنسبة لي شخصيًّا، تحد يرضيني بشكل خاص".

وسيعمل طوني الذي اعتزل التدريب في عام 2017، مع لاعبه الجديد ومدربه الفرنسي فريديريك فونتانغ بدءًا من دورة مونتي كارلو، ثانية دورات الماسترز للألف نقطة والتي تنطلق الأحد المقبل.

ويعتبر نادال المدرب الأكثر تتويجًا في بطولات الغراند سلام مع 16 لقبًا، منها 10 في بطولة رولان غاروس الفرنسية فاز بها رافايل حتى نهاية الشراكة بينهما في عام 2017.

وأضاف متحدثًا عن إمكانية مواجهة ابن أخيه "رافا": "لن أجلس على أي من المقعدَين احترامًا للاعبَين، ولأني ما زلت دائمًا مدير الأكاديمية، وسأتابع العمل لأجله وأنا عمه".

وختم قائلًا: "ولكن في حال اضطر أن يخسر أمام أحدهم، فآمل أن يكون فيليكس. لن أتوقف أبدًا عن كوني عم رافايل وقد ارتبطنا معًا خلال أعوام عدة. آمل في المستقبل، أن يحتل فيليكس الرقم 1 عالميًّا. لكن في الوقت الحالي عليه أن يتطور".

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