باريس يهزم البايرن بثلاثية في ليلة الثأر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 11:30 مساء

عاد باريس سان جرمان الفرنسي بفوز ثمين من عقر دار منافسه بايرن ميونيخ الالماني، حامل اللقب، 3-2 ، مساء الأربعاء في ميونيخ في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وسجل كيليان مبابي (3 و68) والبرازيلي ماركينيوس (28) اهداف سان جرمان، والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (37) وتوماس مولر (60) هدفي بايرن ميونيخ. ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب بارك دي برانس في 13 أبريل الجاري.

ولعب الفريقان نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا (2020) والذي أقيم في البرتغال وانتهى بفوز الفريق الألماني، حارماً نظيره الفرنسي من لمس ذهب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. 

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