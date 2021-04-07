إنتر ميلان يواصل زحفه بثبات نحو لقبه الأول منذ 2010.. ويوفنتوس يستعيد التوازن في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 11:08 مساء
فريق يوفنتوس. (تويتر)

واصل إنتر ميلان، زحفه بثبات نحو اللقب التاسع عشر في تاريخه والأول منذ 2010 بفوزه المستحق على ضيفه ساسوولو 2-1، اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجمان الدوليان البلجيكي روميلو لوكاكو (10) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (67) هدفي إنتر، فعزز الأول موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا، ورفع الثاني غلته إلى 15 هدفا، فيما سجل العاجي حامد جونيور تراوريه الهدف الوحيد للضيوف (85).

وهو الفوز العاشر على التوالي لإنتر والـ22 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين جاره ميلان شريكه في المركز الثاني على لائحة الاندية الأكثر تتويجا باللقب (18 لكل منهما) بفارق 18 لقبا خلف يوفنتوس.

ولم يخسر إنتر منذ سقوطه أمام مضيفه سمبدوريا 1-2 في السادس من يناير في المرحلة 16.

ويوفنتوس يستعيد التوازن
وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة الثالثة، استعاد يوفنتوس توازنه وأنعش آماله الضئيلة في التتويج بلقبه العاشر تواليا، بفوزه على ضيفه نابولي 2-1، منقذا رأس مدربه أندريا بيرلو.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (13) والبديل الارجنتيني باولو ديبالا (73) هدفي يوفنتوس، ولورنتسو إنسينيي (89 من ركلة جزاء) هدف نابولي.

وعانى يوفنتوس في الآونة الأخيرة من النتائج المخيبة، فبعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من أصل تسع ممكنة في الدوري (فاز على مضيفه كالياري 3-1 وخسر امام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتعادل امام جاره تورينو 2-2)، ما وضع مدربه بيرلو تحت ضغط كبير دفع وسائل الإعلام المحلية إلى التطرق إلى إمكانية إقالته في حال التعثر أمام الفريق الجنوبي.

وثأر يوفنتوس لخسارته أمام نابولي صفر-1 بملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة 22 في 13 فبراير الماضي.

واستعاد فريق "السيدة العجوز" المركز الثالث من أتالانتا بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الأخير وبالفارق ذاته خلف ميلان الثاني، فيما بقي نابولي خامسا برصيد 56 نقطة.

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