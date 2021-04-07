روما يتحدى أياكس في أمستردام بـ«يوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 04:56 مساء
مباراة لأياكس أمستردام (أرشيفية : الإنترنت)

على الورق، تعتبر المواجهة بين «أياكس» الهولندي و«روما» الإيطالي في «يوروبا ليغ» الأقوى في الدور ربع النهائي لكن الفريقين اللذين يتواجهان غدًا الخميس ذهابًا في أمستردام يعيشان فترتين متناقضتين.

«أياكس» يحلق بعيدًا في صدارة الدوري الهولندي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه «ويسير» بثبات نحو العودة إلى دوري الأبطال، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من دور المجموعات، في حين أن «روما» بدأ يبتعد عن المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويمني «أياكس»، الفائز بلقب دوري الأبطال أربع مرات، أن يذهب بقيادة المدرب إيريك تن هاغ بعيدًا مجددًا بعدما وصل إلى نهائي «يوروبا ليغ» العام 2017 ونصف نهائي دوري الأبطال العام 2019.

وستكون مواجهة ربع النهائي الثانية بين الفريقين اللذين التقيا في موسم 2002-2003 خلال الدور الثاني لمسابقة دوري الأبطال، كان حينها الدور الثاني بنظام المجموعات، وفاز «أياكس» ذهابًا 2-1 وتعادلا إيابًا في العاصمة الإيطالية 1-1.

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