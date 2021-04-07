موناكو يلحق بباريس سان جيرمان وقت انشغاله أمام بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 10:30 صباحا
لاعبو موناكو يحتفلون بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا (فرانس برس)

لحق موناكو بباريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه متز 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي صفر-صفر) الثلاثاء في موناكو.

وواصل المدرب الكرواتي لنادي الإمارة نيكو كوفاتش سجله الرائع في مسابقات الكؤوس، فمنذ بداياته في البوندسليغا مع أينتراخت فرانكفورت وبعد بايرن ميونيخ حقق 22 فوزًا في 23 مباراة في مسابقات الكؤوس الوطنية: 19 من أصل 20 في ألمانيا (خسارة واحدة كانت مع فرانكفورت أمام بروسيا دورتموند) و3 من أصل 3 في فرنسا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان باريس سان جيرمان أول المتأهلين إلى ربع النهائي عندما تغلب على ليل 3-صفر في 17 مارس الماضي في مباراة مقدمة عن دور الـ16؛ بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيحل ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في ذهاب ربع النهائي.

ويستكمل الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاءات سيدان من الدرجة الوطنية الثانية مع أنجيه، وروميلي فاليير من الوطنية الثانية مع لو بوي من الدرجة ذاتها، وسومور من الوطنية الثالثة مع تولوز من الدرجة الثانية.

أيضًا يلتقي كانيه من الوطنية الثانية مع بولوني سور مير من الوطنية الأولى، وفولتيغور شاتوبريان من الوطنية الثانية مع مونبلييه، على أن يختتم الخميس بلقاء ريد ستار من الوطنية الأولى وليون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب ليفربول
رياضة عالمية
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
سلامة لـ«الأهرام»: ليبيا اليوم في وضع أفضل بكثير مما كان قبل سنة أو سنتين
ليبيا
الأردن يحظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة
عربى
كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب «ريال مدريد»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لفيراري بوروسانجوي