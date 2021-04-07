موناكو يلحق بباريس سان جيرمان وقت انشغاله أمام بايرن ميونيخ

لاعبو موناكو يحتفلون بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا (فرانس برس)

لحق موناكو بباريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه متز 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي صفر-صفر) الثلاثاء في موناكو.

وواصل المدرب الكرواتي لنادي الإمارة نيكو كوفاتش سجله الرائع في مسابقات الكؤوس، فمنذ بداياته في البوندسليغا مع أينتراخت فرانكفورت وبعد بايرن ميونيخ حقق 22 فوزًا في 23 مباراة في مسابقات الكؤوس الوطنية: 19 من أصل 20 في ألمانيا (خسارة واحدة كانت مع فرانكفورت أمام بروسيا دورتموند) و3 من أصل 3 في فرنسا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان باريس سان جيرمان أول المتأهلين إلى ربع النهائي عندما تغلب على ليل 3-صفر في 17 مارس الماضي في مباراة مقدمة عن دور الـ16؛ بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيحل ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في ذهاب ربع النهائي.

ويستكمل الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاءات سيدان من الدرجة الوطنية الثانية مع أنجيه، وروميلي فاليير من الوطنية الثانية مع لو بوي من الدرجة ذاتها، وسومور من الوطنية الثالثة مع تولوز من الدرجة الثانية.

أيضًا يلتقي كانيه من الوطنية الثانية مع بولوني سور مير من الوطنية الأولى، وفولتيغور شاتوبريان من الوطنية الثانية مع مونبلييه، على أن يختتم الخميس بلقاء ريد ستار من الوطنية الأولى وليون.