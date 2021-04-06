الثأر يغلف قمة سان جيرمان وميونيخ وسط ترقب ثورة نيمار وغياب ليفاندوفسكي

نيمار مع باريس سان جيرمان (فرانس برس)

يبحث «باريس سان جيرمان» الفرنسي عن الثأر من خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام «بايرن ميونيخ» الألماني، في لقاء سيتجدد في ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في هذا الموسم، في ظل تراجع أداء النادي الباريسي بالرغم من وصول المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إلى دكة المدربين.

استقبلت باريس بفرح خبر غياب هداف العملاق البافاري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المصاب عن مباراة الذهاب غدًا الأربعاء على ملعب «أليانز أرينا»، وعودة نجمها البرازيلي نيمار من الإصابة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لم يحتاج النادي الباريسي نيمار حتى الآن في المسابقة الأوروبية، فتمكن في غيابه من إقصاء «برشلونة» الإسباني في إجمالي المباراتين 5-2 في دور ثمن النهائي.

حينها، خاص لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي المواجهتين أمام نادي كتالونيا، غير أن غيابه عن موقعه ميونيخ بسبب فيروس «كورونا سيؤرق المدرب الأرجنتيني.

أتى تعاقد الشركة القطرية المالكة ل«سان جيرمان» مع بوكيتينو، قائد الفريق سابقًا، خلفًا للألماني توماس توخل، ضمن مهمة تحقيق نتائج أفضل من سلفه.

وكان توخل، قاد الباريسيين في الموسم الماضي للفوز بجميع الألقاب المحلية المتاحة، وإلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم.

يعتبر البعض أن الضغوطات على كاهل «سان جيرمان» هي أكبر اليوم، مما كانت عليه عند الخسارة أمام «بايرن» صفر-1 في لشبونة في أغسطس الماضي.

كان الوصول إلى نهائي أعرق مسابقة للأندية خطوة كبيرة للأمام، غير أن الخروج من ربع النهائي هذا الموسم سيشكل انتكاسة كبيرة لنادي العاصمة الباريسية وبوكيتينو، خصوصًا أن الفريق يعاني في الدوري الفرنسي لبسط هيمنته، حيث خسر أمام ليل صفر-1 السبت، لينفرد الأخير بالصدارة بعد مباراة عاصفة شهدت طرد العائد نيمار في الدقيقة 90.