الاتحاد الألماني يدخل الرهان الأخير على لوف وينقذه من ضربات مقدونيا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 04:15 مساء
يواكيم لوف (فرانس برس)

سيبقى يواكيم لوف مدربًا لمنتخب ألمانيا في نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة خلال الصيف المقبل على الرغم من الخسارة التاريخية التي تكبدها المانشافت أمام مقدونيا الشمالية 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، كما أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر، الثلاثاء، في مقابلة مع جريدة «بيلد» الواسعة الانتشار.

ويواجه لوف (61 عامًا) ضغوطات كبيرة منذ أن سقط فريقه سقوطًا مدويًّا أمام إسبانيا صفر-6 في 17 نوفمبر الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية، في حين كانت الخسارة الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة، الأولى للمانشافت في تصفيات المونديال منذ 20 عامًا، وتحديدًا منذ سقوط مدوٍ آخر أمام إنجلترا 1-5 في ميونيخ العام 2001، بحسب ما نشرته «فرانس برس».

وعانى المنتخب الألماني عدم ثبات في المستوى منذ خروجه المذل من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 باحتلاله المركز الأخير في مجموعة ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وسيترك لوف منصبه رسميًّا مع نهاية كأس أوروبا المقررة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين، بعد 15 عامًا على دكة المدربين مع المانشافت.

وقال رئيس الاتحاد الألماني كيلر لـ«بيلد»: «المباراة المخيبة ضد مقدونيا الشمالية لم تغير أي شيء في ما يتعلق بمخططاتنا، سيقوم لوف وفريقه بتحليل كل شيء للتوصل إلى استنتاجات وتحقيق النجاح في نهائيات كأس أوروبا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن يحظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة
عربى
كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تطورات «كورونا».. لندن تنظم السفر والبرتغال واليونان تخففان القيود
دولى
العاهل الأردني يوكل إلى عمه التعامل مع موضوع الأمير حمزة
عربى
السعودية تسمح فقط لمن تلقوا لقاح «كورونا» بأداء العمرة خلال رمضان
عربى
«الأهلي طرابلس» يتوج ببطولة السلة للمرة السادسة في تاريخه
رياضة محلية
بوتين يوقع قانونا يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين
دولى
«الأموال المجمدة» في جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء المالطي ليبيا
ليبيا
إشبيلية يفترس أتلتيكو لصالح ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
تونس تسجل دخول سلالات جديدة من «كورونا» وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد
عربى
الدبيبة يعلن تفاصل زيادة المرتبات الضمانية وصرف منحة الزوجة والأبناء
ليبيا
تسريب بينات 4,2 مليون حساب ليبي على «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات انخفاض ضغط الزيت في المحرك