نوير ونافاس مواجهة على خط النار بين «سان جيرمان» و«بايرن».. الأربعاء

الكوستاريكي كيلور نافاس (فرانس برس)

يعد كل من الكوستاريكي كيلور نافاس في صفوف «باريس سان جيرمان» الفرنسي، والألماني مانويل نوير من «بايرن ميونيخ» الألماني من أبرز حراس المرمى، وستكون المواجهة مثيرة بينهما عندما يلتقيان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء في ميونيخ.

ويقول مدرب «بوردو» السابق إيلي بوب، الذي لعب بين الخشبات الثلاث في مسيرته لوكالة «فرانس برس»: «بطبيعة الحال، نوير (35 عامًا) ونافاس (34) هما من أفضل الحراس في العالم»، ويشير أيضًا إلى الثلاثي «تير شتيغن، أوبلاك وأليسون» وجميعهم في الثامنة والعشرين.

وتابع: «نافاس هو الأقوى على خط المرمى، إنه الرقم واحد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى من ناحية نسبة الكرات التي تدخل مرماه».

وبحسب شركة «أوبتا» للإحصاءات، يتمتع نافاس بنسبة عالية من التصديات بمعدل 94.1 في المئة، مقابل 92 في المئة للسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى «أتلتيكو مدريد»، و85.7% لحارس مرمى «فيرونا» الإيطالي ماركو سيلفستري.

لكن لا حاجة للأرقام فقط لإظهار فعالية نافاس، بل يكفي الرجوع إلى ملخص مباريات «باريس سان جيرمان» لرؤية رد الفعل السريع والمدهش الذي يتمتع به الحارس الكوستاريكي، وكان آخرها تصديه ببراعة لمحاولة المهاجم التركي براق يلماز، السبت الماضي، خلال خسارة فريقه أمام ليل صفر-1 في لقاء قمة في الدوري المحلي.

كما لفت نافاس الأنظار إلى تصديه لركلة جزاء انبرى لها نجم «برشلونة» الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المواجهة التي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلفت بوب إلى أن نافاس يكتفي «بتشتيت الكرة لمسافة قصيرة خلافًا لنوير».