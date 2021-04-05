إبراهيموفيتش يقترب من تجديد عقده مع ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 09:19 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، اقتراب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من تجديد عقده مع الروسونيري.

وينتهي عقد إبرا صاحب الـ(39 عامًا) في سان سيرو، بنهاية الموسم الجاري، مع وجود رغبة مشتركة بين الطرفين في توقيع عقدٍ جديد.

وقالت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، إن ميلان وإبرا توصلا لاتفاق بالفعل حول توقيع عقدٍ جديد بقيمة 6.5 مليون يورو، بنتهي في صيف 2022.

وأضاف التقرير، أن العقود تم إنهاؤها بالفعل، ومن المتوقع توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن راتب إبرا سيكون 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 500 ألف يورو، حال تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا.

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