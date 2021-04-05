كليبرز يحسم «ديربي» لوس أنجليس أمام ليكرز في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 12:06 مساء
نجم كليبرز كواهي يحاول تمرير الكرة في دوري كرة السلة الأميركي (فرانس برس)

انتهى «ديربي» مدينة لوس أنجليس لصالح كليبرز الفائز على حامل اللقب ليكرز 104-86، فيما ألحق شيكاغو بولز الخسارة الثانية تواليًّا بضيفه بروكلين نتس ثاني المنطقة الشرقية من دون نجمه جيمس هاردن 115-107، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في لوس أنجليس وعلى ملعب «ستايبلس سنتر» خلف أبواب موصدة أمام الجماهير سيسمح لها بالدخول بدءًا من 15 أبريل الجاري، انتهى «ديربي» المدينة بفوز كليبرز على ليكرز المفتقد لجهود الثلاثي ليبرون جيمس؛ بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، أنتوني ديفيس المصاب في ربلة الساق ووتر العرقوب والوافد الجديد أندري دروموند المصاب في إصبع القدم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولم يشكّل ليكرز عبئًا كبيرًا على كليبرز الذي أنهى سلسلة من خسارتين تواليًّا للعودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بفوزه الـ33 مقابل 18 هزيمة.

وتألق في صفوف الفائز كواهي لينارد مع 19 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف بول جورج 16 و7 متابعات، فيما كان ماركوس موريس أبرز المسجلين في الفريق مع 22 نقطة و7 متابعات.

وتغلب ماركوس على شقيقه التوأم ماركيف لاعب ليكرز الذي بدأ أيضًا المباراة أساسيًّا، من دون أن يتمكن من تسجيل أكثر من 9 نقاط في الخسارة الـ19 لفريقه التي جعلته يتخلى عن المركز الرابع في المنطقة الغربية لصالح دنفر ناغتس الفائز على أورلاندو ماجيك 119 - 109.

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