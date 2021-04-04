نيوكاسل يدمر أحلام توتنهام الأوروبية.. وكين يطارد صلاح

كين يسدد لتوتنهام (فرانس برس)

كانت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على بُعد خمس دقائق من احتلال المركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تكبد أول خسارة رسمية بإشراف مدربه الألماني توماس توخل السبت، لكن نيوكاسل نجح في انتزاع التعادل أواخر المباراة ليبقى خامسا برصيد 49 نقطة مقابل 51 لفريق غرب لندن.

وعلى الرغم من تعافيه من تمزق عضلي في العضلة الخلفية جلس الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في حين لعب المهاجم البرازيلي فينيسيوس إلى جانب الهداف هاري كين في خط المقدمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وارتكب مدافع توتنهام الكولومبي دافيسنون سانشيس خطأ على مشارف المنطقة لينقض شون لونغستاف على الكرة ويمررها بإتجاه البرازيلي جولينغتون المتربص أمام المرمى، فتابعها داخل الشباك (28).

بيد أن أصحاب الأرض لم ينعموا طويلا لأن توتنهام رد الصاع صاعين في 4 دقائق، عندما استغل كين دربكة أمام المرمى ليتابع الكرة بسهولة داخل الشباك (30)، ثم أضاف الهدف الثاني اثر تمريرة من الفرنسي تانغي ندومبيلي بتسديدة عكسية زاحفة (34)، رافعا رصيده إلى 19 هدفا ليستعيد صدارة ترتيب الهدافين من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي انفرد بها بتسجيله هدفا في مرمى آرسنال السبت (3-صفر).

وكاد كاين يحسم النتيجة نهائيا لفريقه عندما راوغ مدافعا داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت بأسفل القائم الأيمن لنيوكاسل (84)، قبل أن يدرك الأخير التعادل بواسطة البديل جوزيف ويلوك المعار من آرسنال الجار اللدود لتوتنهام والذي تابع كرة من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وسقطت خلف خط المرمى (85).

وكان نيوكاسل انتزع التعادل أيضا من توتنهام في الثواني الأخيرة ذهابا في شمال لندن.