شتوتغارت يبقي على آماله بصراع الساحة القارية

فريق شتوتغارت الألماني (فرانس برس)

أبقى شتوتغارت على آماله بالعودة إلى الساحة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وذلك بفوزه المتأخر على ضيفه فيردر بريمن 1-صفر الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شتوتغارت بتأكيد تفوقه على بريمن في ملعبه حيث لم يذق الأخير طعم الفوز منذ فبراير 2013، إلى هدية من المدافع السويدي للضيوف لودفيك أوغوستينسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع شتوتغارت الذي تعود مشاركته القارية الأخيرة إلى موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره في «يوروبا ليغ» عند الدور الفاصل ولم يصل حتى إلى دور المجموعات، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن السادس الفائز السبت على شالكه 2-1، والأهداف خلف أونيون برلين السابع الذي تعادل مع جاره هرتا برلين بهدف رابع من خارج المنطقة هذا الموسم لروبرت أندريش (10)، مقابل هدف للبلجيكي دودي لوكباكيو من ركلة جزاء (35).

ويتأهل سادس الدوري الألماني إلى الدور الفاصل لمسابقة «يوروبا ليغ»، فيما يتأهل الخامس مباشرة إلى دور المجموعات، على غرار بطل مسابقة الكأس.