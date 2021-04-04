كينية تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق نصف الماراثون

الكينية روث تشيبنغيتيتش (فرانس برس)

حطمت العداءة الكينية روث تشيبنغيتيتش، اليوم الأحد، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات بتسجيلها ساعة وأربع دقائق وثانيتين في أسطنبول.

وحسنت بطلة العالم في سباق الماراثون في الدوحة العام 2019، الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون بنحو نصف ثانية، ماحية الرقم السابق وهو ساعة وأربع دقائق و31 ثانية والذي كان بحوزة الإثيوبية أبابيل ييشانيه منذ فبراير 2020 في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدمت تشيبنغيتيتش (26 عامًا) على الإثيوبية ياليمزيرف ييهيويالاو (1.4:40 ساعة) والكينية الأخرى هيلين أوبيرى (1.4:51 لساعة)، وهي المرة الثالثة التي تحرز فيها تشيبنغيتيتش المركز الأول في نصف ماراثون أسطنبول الدولي بعد العامين 2017 و2019.

وهي المرة الأولى التي تنهي فيها ثلاث عداءات سباق نصف الماراثون تحت 65 دقيقة، ولدى الرجال، كان المركز الأول من نصيب الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي، بقطعه المسافة بزمن 59 دقيقة و35 ثانية أمام مواطنه جيوفري كاموورور (59.38 دقيقة).

وكان كاندي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في السادس من ديسمبرالماضي في مدينة فالنسيا الإسبانية بزمن 57.32 دقيقة، ماحيًا رقم مواطنه كاموورور (58.1 دقيقة) سجله في 15 سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.