كينية تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق نصف الماراثون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 04:40 مساء
الكينية روث تشيبنغيتيتش (فرانس برس)

حطمت العداءة الكينية روث تشيبنغيتيتش، اليوم الأحد، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات بتسجيلها ساعة وأربع دقائق وثانيتين في أسطنبول.

وحسنت بطلة العالم في سباق الماراثون في الدوحة العام 2019، الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون بنحو نصف ثانية، ماحية الرقم السابق وهو ساعة وأربع دقائق و31 ثانية والذي كان بحوزة الإثيوبية أبابيل ييشانيه منذ فبراير 2020 في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدمت تشيبنغيتيتش (26 عامًا) على الإثيوبية ياليمزيرف ييهيويالاو (1.4:40 ساعة) والكينية الأخرى هيلين أوبيرى (1.4:51 لساعة)، وهي المرة الثالثة التي تحرز فيها تشيبنغيتيتش المركز الأول في نصف ماراثون أسطنبول الدولي بعد العامين 2017 و2019.

وهي المرة الأولى التي تنهي فيها ثلاث عداءات سباق نصف الماراثون تحت 65 دقيقة، ولدى الرجال، كان المركز الأول من نصيب الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي، بقطعه المسافة بزمن 59 دقيقة و35 ثانية أمام مواطنه جيوفري كاموورور (59.38 دقيقة).

وكان كاندي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في السادس من ديسمبرالماضي في مدينة فالنسيا الإسبانية بزمن 57.32 دقيقة، ماحيًا رقم مواطنه كاموورور (58.1 دقيقة) سجله في 15 سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
ثقافة وفن
الأردن: الملكة نور تصف المزاعم ضد الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»
عربى
الأمير حمزة يؤكد لـ«بي بي سي» وضعه تحت الإقامة الجبرية
عربى
شاكة لـ«بوابة الوسط»: قدمت للفيفا 11 مخالفة صريحة.. وأتوقع إزاحة مجلس الشلماني ...
رياضة محلية
الدبيبة يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم
ليبيا
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
مجلس الوزراء يخصص أكثر من 977 مليون دينار للشركة العامة للكهرباء
ليبيا
العدد 280 من جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات.. وتباين ...
ليبيا
باشاغا في «لوموند»: اللعبة الديمقراطية من الآن فصاعدًا هي القاعدة الجديدة
ليبيا
تجمع الوسط النيابي يلتقي مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4.2 مليون مستخدم «فيسبوك» تعرضوا للقرصنة في ليبيا