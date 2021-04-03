المراهق الإيطالي سينر يقلب الطاولة ويبلغ نهائي ميامي للتنس

الإيطالي يانيك سينر (فرانس برس)

واصل الإيطالي الشاب يانيك سينر مغامرته في دورة ميامي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بالولايات المتحدة الأميركية، وبلغ النهائي بعدما قلب الطاولة على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف سابعاً بالفوز عليه الجمعة في نصف النهائي 5-7 و6-4 و6-4.

وبات ابن الـ19 عاماً رابع مراهق يصل إلى نهائي هذه الدورة، بعد بطل 1990 الأميركي أندري أغاسي (19 عاماً) والإسباني رافايل نادال الذي خسر نهائي 2005 (18 عاماً)، وبطل 2007 الصربي نوفاك ديوكوفيتش (19 عاماً)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكرر الإيطالي نتيجة الشهر الماضي حين تغلب على باوتيستا أغوت 6-4 و3-6 و7-5 في ثمن نهائي دورة دبي، محققاً في حينها 16 إرسالاً ساحقاً.

وعلق سينر على مواجهته لباوتيستا أغوت مجدداً، بالقول: «لعبنا مباراة قوية في دبي وخضنا الآن مباراة قوية أخرى هنا، إنه لاعب صلب وربما اللاعب الأكثر صلابة في دورات رابطة المحترفين حالياً».

وبعدما كرس نفسه عقدة بالنسبة للروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في هذه الدورة بإقصائه من الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزه الثالث عليه من أصل ثلاث مواجهات، بدا باوتيستا أغوت (32 عاماً) في طريقه لإنهاء مغامرة سينر بعد حسمه المجموعة الأولى ثم تقدمه في الثالثة الحاسمة 2-1 على إرسال منافسه الإيطالي الشاب، إلا أن الأخير عاد بقوة ونجح في كسر إرسال منافسه للمرة الرابعة، حاسماً اللقاء في ساعتين و23 دقيقة.

وتحدث سينر عن مجريات اللقاء، قائلاً: «حاولت الالتزام بطريقة إرسالي بعد المجموعة الثانية وربما أن أرسل في العمق أكثر، حاولت المحافظة على اللعب البسيط وأن أنجح في أفضل طريقة ممكنة، بالتالي أنا سعيد للغاية».