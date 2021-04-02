غوارديولا: أغويرو لا يعوض.. ولن نتعاقد مع أي مهاجم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 06:55 مساء
غوارديولا وأغويرو. (إنترنت)

استحوذ رحيل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو وإمكانية التعاقد مع مهاجم بديل على حديث مدرب السيتي، بيب غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، للحديث عن مباراته المقبلة ضد ليستر سيتي.

ويلعب السيتي ضد ليستر، غدًا السبت، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقال غوارديولا: «لم يأتِ اللاعبون أمس للفقاعة، واليوم سنجري حصة تدريبية وسنحدد الفريق. سنرى كيف عادوا بعد التوقف الدولي».
 
وتطرق إلى رحيل سيرغيو أجويرو بنهاية الموسم فصرح: «نعرف مدى أهميته لحاضر وماضي الفريق، تلك القرارات ليست سهلة».

وتابع: «أريد أن أكون واضحا ربما نجد لاعبًا يعوض أغويرو، ربما يمكن تعويضه من حيث الأرقام، لكن من المستحيل تعويض ما يعنيه لهذا النادي».
 
وأضاف: «نملك عددًا كافيًا من اللاعبين في الفريق الأول الآن، وهناك لاعبون واعدون في الأكاديمية، ومع الحالة الاقتصادية لعالم كرة القدم حاليًّا، لن نتعاقد مع مهاجم هذا الموسم».

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