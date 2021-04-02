توخيل مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 03:14 مساء
توماس توخيل. (إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، فوز الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الممتاز عن شهر مارس، بعد سلسلة رائعة من اللاهزيمة مع البلوز في بطولة الدوري.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الألماني توماس توخيل، كان ينافس كل من: أولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد) - بريندان رودجرز (ليستر سيتي) - جراهام بوتر (برايتون).

يُذكر أن بيب جوارديولا، حصد الجائزة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر شهرين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، يليه مانشستر يونايتد بـ57 نقطة، ثم ليستر (56 نقطة)، وتشيلسي (51 نقطة).

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