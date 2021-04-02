رسميًّا.. مهاجم ليستر سيتي الأفضل في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 01:49 مساء
كيليتشي إيهياناتشو، نجم ليستر سيتي. (إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الممتاز، اليوم الجمعة، الفائز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة عن شهر مارس المنصرم.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن كيليتشي إيهياناتشو، نجم ليستر سيتي، من حصد الجائزة.

وكان إيهياناتشو ينافس على الجائزة، كلًا من: أندرياس كريستنسن (تشيلسي) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - رياض محرز (مانشستر سيتي) - هاري كين (توتنهام) - إيلان ميسيلر (ليدز يونايتد) - لياندرو تروسارد (برايتون) - جيسي لينجارد (وست هام يونايتد).

يُذكر أن إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، هو من حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر شهرين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد بـ57 نقطة، ثم ليستر سيتي (56 نقطة)، وتشيلسي (51 نقطة).

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