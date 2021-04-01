ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 06:06 مساء
سيرجيو راموس. (إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة سيرجيو راموس قائده في الساق خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، أمس الأربعاء.

وباتت مشاركة راموس أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، على المحك، وكذلك تحوم شكوك حول ظهوره في مباراة قمة أمام برشلونة في العاشر من أبريل.

وقال النادي، في بيان: "بعد الخضوع لفحوص، تأكدت معاناة قائدنا سيرجيو راموس من إصابة في ساقه اليسرى".

وكان راموس، صاحب الـ35 عاماً، الذي يرتبط بعقد مع ريال حتى نهاية الموسم الجاري، خضع لجراحة في الركبة في يناير، وغاب عن 10 مباريات، قبل أن يعود في مباراة انتهت بالفوز 3-1 على أتلانتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ولم يعلن ريال فترة غياب راموس بينما ذكرت تقارير محلية أن اللاعب المخضرم قد يبتعد عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر واحد.

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