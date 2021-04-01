أجويرو يدخل دائرة الترشيحات لخلافة نجم يوفنتوس

نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان أجويرو أعلن رحيله، بنهاية الموسم الحالي، عن صفوف السيتيزنز مجانًا؛ حيث ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، وفقًا لـ"كورة"، إن باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، ينتظر تجديد عقده، بعد أن رفض عرضًا من النادي بقيمة 10 ملايين يورو سنويًّا بعد الضرائب.

وأضافت: "يوفنتوس كان سينفق قبل الضرائب مبلغ 20 مليون يورو بالنسبة لديبالا، لكن إذا تم تقديم نفس العرض لأجويرو سيدفع النادي 15 مليون يورو فقط بفضل ما يسمى بـ(مرسوم النمو)".

وأوضح التقرير، أن هذا المرسوم يُساعد أندية الكالتشيو على التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب بخصم نسبة 50% من الضرائب على إجمالي الرواتب للذين لم يعيشوا في إيطاليا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفادت الصحيفة بأن الصراع على أجويرو لن يكون سهلًا في ظل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.

وعلى الجانب الآخر، لم يتبقَ أمام ديبالا سوى القليل من الوقت حتى نهاية الموسم، لإثبات أنه يستحق عقدًا براتب أعلى من العرض المرفوض.

وينتهي عقد ديبالا في صيف 2022، وإذا لم يجدد عقده فقد يرحل بنهاية الموسم الجاري حتى يستفيد يوفنتوس منه ماليًا. وإذا نجح اليوفي في التعاقد مع أجويرو فسيتجه إلى عدم التجديد لديبالا وبيعه في الصيف المقبل.