رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 03:16 مساء
فلورنتينو بيريز وزيدان. (فرانس برس)

دعا رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني اليوم الخميس.

ويقضي بيريز البالغ 74 عاماً فترة رئاسته الحالية التي بدأها العام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد عملاق سانتياغو بيرنابيو إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان إنه «عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم طلب الرئيس من المجلس الانتخابي إصدار الدعوة لانتخابات الرئيس ومجلس الإدارة».

وأعيد انتخاب بيريز آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017 حينما كان مرشحاً وحيداً. وينتقد معارضوه الإصلاح في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعباً.

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